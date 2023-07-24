سعر جرام الذهب عيار 21 يبدأ تداولاته الأسبوعية اليوم عند 2160 جنيها

كشف عدد من منصات بيع وتداول الذهب والمجوهرات عن ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 24-7-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات مع بداية التداولات الأسبوعية على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميا.

ويسيطر الاستقرار والتذبذب على أسعار الذهب دون تغيرات تذكر في ظل حالة من الهدوء في تحركات المعدن النفيس محلياً، بينما تترقب الأسواق ما سينتج عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع وتأثير هذا على سعر الأونصة عالمياً الذي قد يخرج الذهب المحلي من حالة الجمود الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 24-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ثبات متواصل شهده سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستويات 2470 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الإثنين 2160 جنيها، ليظل سعر الجرام في حالة ثبات حول مستويات 2160 – 2175 جنيها لثلاثة أسابيع متتالية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر صباحا سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1852 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 17280 جنيها.

شهدت أسعار الذهب مؤخرا انفصال في التسعير بين عن الأسعار العالمية، فقد شاهدنا أسعار الذهب عالمياً ترتفع لمستويات 1980 دولارا للأونصة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الذهب محلياً أو شهدت تراجع محدود.

ويعود ثبات أسعار الذهب في مصر إلي عدد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب محلياً بخلاف التأثير الواقع عليه من السعر العالمي منها استقرار في سعر الدولار في السوق الموازية وهو ناتج عن تراجع الطلب إلى جانب اعتقاد كبير أن سعر الصرف الرسمي لن يتغير.

كما ساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في التأثير المباشر على استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين، لتعيد التوازن النسبي بين السعر المحلي والعالمي بعد أن تزايد المعروض من الذهب ليوافق الطلب.

المؤتمر الصحفي للحكومة المصرية والاعلان عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ساهم في تحقيق هدوء في الأسواق بشكل كبير، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن نيتها زيادة الدخل الدولاري للبلاد ليصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في انفصال سعر الذهب المحلي عن العالمي وعدم الارتفاع خلال الفترة الماضية، ولكن تحركات هذا الأسبوع في السعر العالمي قد تساهم في تغير أداء السعر في السوق المصرية.

يستمر التصحيح السلبي لأسعار الذهب مستمر مع بداية تداولات الأسبوع بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي وحالة الانتظار والترقب في أسواق الذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي، الأمر الذي قد يدفع الذهب لمزيد من التراجع المعتدل خلال النصف الأول من الأسبوع.

يواجه الذهب منطقة دعم بين 1938 – 1950 دولارا للأونصة، حيث تشمل هذه المنطقة المتوسط المتحرك لـ 50 يوما و100 يوم بالإضافة إلى مستوى تصحيح 50% لموجة الصعود على المدى الطويل.

في حالة اكتساب الذهب زخم إيجابي بعد اجتماع الفيدرالي سيكون عليه اختراق منطقة مقاومة 1975 – 1980 دولارا للأونصة بشكل ناجح والاستقرار أعلاها مما يفتح الباب لمزيد من المكاسب حتى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة