سعر جرام الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى في تاريخه بعد ارتفاعه 30 جنيها اليوم

اشتعل سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 22-11-2022 بعد قفزات هي الأكبر على مدار الأسبوع الحالي بنحو 30 جنيهًا، بعد أن سجل العيار الأكثر مبيعًا نحو 1330 جنيهًا دون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50 و90 جنيهًا؛ على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه.

وكشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الذهب عيار 21 سجل الأعلى على مدار تاريخه؛ نتيجة تحرك سعر الدولار، في الوقت الذي لم يشهد سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية أي تغير، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 10640 جنيهًا، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 دون الضريبة.

وينشر موقع المال فى التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 الثلاثاء 22-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1520 جنيهًا)

وكشفت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا في مصر اشتعل على مدار اليوم ليبلغ حوالي 1520 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1330 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 أعلى مستوي له في تاريخه بالتعاملات 1330 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1140 جنيهًا)

وانخفض الطلب على جرام الذهب اليوم عيار 18 بعد ارتفاعه بقوة ليبلغ 1140 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10640 جنيهًا)

كما بلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 240 جنيهًا ليرتفع عند مستوى 10640 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 47120 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.520 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل؛ أبرزها صعود أوقية الذهب عالميًّا، بالإضافة إلى قفزة سعر الدولار أمام الجنيه محليًّا وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليًّا.