سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 4-4-2023 بعد خسائر 130 جنيها

استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-4-2023 بشكل ملحوظ بعد تسجيله هبوط قوي بأكثر من 5.7% في الأسبوع الجاري، بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية وتحقيقها مكاسب بقيمة 12 دولارات.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن السوق تسوده ضبابية حاليا حول توقعات المعدن مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وطرح شهادات ادخار عبر عدد من البنوك، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي نحو 2140 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2445 جنيها)

وشهد صباح التعاملات سعر جرام الذهب عيار 24 ثبات جديد ليسجل الإعلى في مصر عند 2445 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2140 جنيها)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاستقرار بعد هبوط قوي ليبلغ 2140 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1835 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم ليبلغ نحو 1835 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر خسائر قوية أمس ليبلغ نحو 17120 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما بدأت التعاملات اليوم على ثبات سعر أوقية الذهب عيار 24 لتبلغ 76062 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.445 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا، ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال ثاني ايام التعاملات ليبلغ 1980 دولارا.