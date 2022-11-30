سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 30-11-2022 يقفز 15 جنيها مع صعود الطلب

شهدت أوقية الذهب عالميا ارتفاعا جديدا بشكل ملحوظ خلال تداولات بورصة المعادن الدولية بعد خسارتها أمس ، ليشتعل مجددا سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 30-11-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بجميع المحافظات.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن ارتفاع الطلب محليا ساهم في صعود الأسعار ، ليصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن لنحو 1475 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1460 جنيها، غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30-11-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1686 جنيها)

وأضافت الشعبة اليوم أن سعر جرام الذهب عيار 24 ، ارتفع بشكل كبير اليوم ليسجل نحو 1686 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1475 جنيها)

كما حقق عيار 21 نحو 15 جنيها ارتفاعا في الأرباح اليوم بشكل ملحوظ ليبلغ 1475 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1264 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1264 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11800 جنيه)

وبلغت أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها ليبلغ نحو 11800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما صعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 51956 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية للمعادن نتيجة هبوط سعر الدولار عالميا ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1763 دولارا.