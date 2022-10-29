سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 29-10-2022.. والجرام يقترب من 1300 جنيها

اغلق سوق الصاغة على مستوي الجمهورية على ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-10-2022 ، ليقترب سعره من 1300 جنيها للجرام نتيجة تأثر الذهب بارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بشكل كبير الخميس الماضي ما تسبب في اشتعال المعدن الاصفر محليا.

ووفقا لشعبة المعادن باتحاد الصناعات ، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأعلى مبيعا في مصر ، ليحافظ على مستوياته ، فيما يختلف سعر كل عيار عن الأخر ، في الوقت الذي يشهد الطلب على المعدن الاصفر تذبذب بشكل ملحوظ نتيجة عدم استقرار السعر.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1402 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا على مدار الايام الماضية بشكل ملحوظاً خلال التعاملات ليسجل 1402 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1228 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صباحا قبل ان يعاود الاستقرار في التعاملات ليبلغ 1228 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1053 جنيها)

اما عن العيار الاقل سعرا في مصر وهو جرام الذهب عيار 18 فقد شهد ثباتا ليبلغ 1053 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9828 جنيها)

فيما ثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9828 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43463 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.402 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل تذبذب في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب ثبات اليوم نحو 1664 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الاسواق العالمية انتظارا لقرار المركزي الامريكي حول سعر الفائدة ، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية