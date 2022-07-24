سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 24-7-2022.. وتراجع الطلب على المعدن الأصفر

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر استقراره على مدار اليوم نتيجة توقف التداول في البورصة العالمية للمعادن ، نظرا للإجازة الأسبوعية وإغلاق بعض محال الذهب في مصر للإجازة في سوق الصاغة مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 988 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال بداية اليوم ، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 70-120 جنيها للجرام ، مع توقعات بهبوط المعدن الأصفر بداية التعاملات العالمية للمعادن غدا.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1130 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1130 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21 (988 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فسجل استقرارا متواصلا خلال اليوم ليبلغ 988 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة نحو 847 جنيهًا ليواصل ثباته فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7904 جنيهات)

كما لم يشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أي تغيرات ليبلغ نحو 7904 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

واستقر أيضا مساء اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.130 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا عدم تغير في التعاملات اليوم نحو 1726 دولارًا للأوقية مع استئناف التعاملات غدا الاثنين .