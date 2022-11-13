سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 13-11-2022.. وتراجع حركة المبيعات بالسوق المحلية

استمر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-11-2022 عند أعلى مستوي له في تاريخه بشكل ملحوظ خلال التعاملات المسائية بسوق الصاغه ، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميا نتيجة توقف التداول في البورصة العالمية بعد اغلاقها علي صعود كبير امس السبت.

واغلق جزء كبير من محال الصاغة اليوم ، على ان تستأنف المحال تداولاتها غدا الأثنين وسط توقعات بمواصلة الارتفاع ، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1273 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره امس ، غير شامله المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1454 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب بالقاهرة فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرار بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1454 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1273 جنيه)

واضافت الشعبة ان سعر الذهب اليوم عيار 21 لم يشهد اى تغيرات في التعاملات ، وببلغ 1273 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1090 جنيهًا)

واستقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة عند اعلى مستوياته ليبلغ 1090 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10184 جنيه)

فيما اوضحت ان سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقر ليبلغ نحو 10184 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 45074 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.454 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1770 دولارًا للاوقية