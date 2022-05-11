سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 11-5-2022.. استقراره عند مستوى كبير

ثبات ملحوظ سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن، ويتأثر بها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11-5-2022 ، خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة المحلية للفترة المسائية، بالتزامن مع عدم تغير سعر الأوقية عالميا أو الدولار في مصر.

خسر سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 10 جنيهات صباح اليوم بعد هبوط الأوقية قبل أن تعاود الثبات الآن، ويبلغ نحو 1185 جنيهًا للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 11-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1345 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1345 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1185 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1185 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1010 جنيهات)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة اي تغيرات ليبلغ 1010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9480 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 41695 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.345 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1852 دولارًا للاوقية بعد هبوطه لمستويات كبيره عالميا على خلفية ارتفاع عوائد السندات الامريكية مع اعلان الفيدرالي الامريكي زيادة سعر الفائدة على الدولار.