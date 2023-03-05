سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يواصل مستوياته المرتفعة في سوق الصاغة بالمحافظات

ثبات ملحوظ لليوم الثاني على التوالي لسعر اوقية الذهب على خلفية اغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف تعاملاتها للاجازة ، ليستقر معها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 مارس 2023 بشكل ملحوظ في بداية تعاملاتها بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

واشتعلت أسعار الذهب في مصر على خلفية صعود سعر الاوقية وانخفاض المعروض ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1830 جنيه للجرام، فيما لم يتغير أسعاره خلال تعاملات اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب والدولار

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 5-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2090 جنيها)

وافتتحت سوق الصاغة تداولاتها على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 2090 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1830 جنيه)

فيما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مكاسبه ومستوياته المرتفعه خلال التعاملات ليبلغ 1830 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1570 جنيهًا)

و واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعاته عند مستوى 1570 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

ولم يتغير ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 14640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 64790 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واغلقت بورصة المعادن على ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1859 دولار.