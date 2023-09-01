سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يواصل تراجعه ويخسر 60 جنيها خلال أغسطس 

أنخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-9-2023 بقيمة 5 جنيهات لينهي تداولات شهر أغسطس على انخفاض بعد أن شهدت الأسعار تقلبات كبيرة خلال الشهر، وتميز السوق خلاله بتغيرات في مستويات الطلب.

وبلغ اجمالى خسائر المعدن الاصفر بنهاية شهر اغسطس نحو 60 جنيها للجرام ، يأتي ذلك على خلفية تحركات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليكون السبب الرئيسي وراء تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1-9-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2544 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

انهي سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات شهر أغسطس عند المستوى 2220 جنيه للجرام منخفضاً بمقدار 60 جنيه عن سعر افتتاح تداولات الشهر لينخفض السعر بنسبة 2.8%.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بدء سعر الجنيه الذهب في مصر عند مستوي 17800 جنيها

وافتتح الذهب تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2220 جنيه للجرام وذلك بعد جلسة الأمس التي شهدت تذبذب في نطاق محدد سجل خلالها سعر الذهب أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام.

أحد أبرز تحركات الذهب خلال الشهر الماضي كان الارتفاع الكبير الذي سجله يومي 11 و 12 أغسطس عندما ارتفاع بنسبة تخطت 11% خلال فترة زمنية قصيرة ليسجل أعلى مستوى عند 2430 جنيه للجرام، ثم شهد انخفاضات حادة في فترات قصيرة أيضاً تخطت الـ 100 جنيه للجرام.

اختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.

ولكن ما اتفق عليه الجميع حتى الآن ان هذا التحرك في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب بعدها التي شهدت هبوط تدريجي في الأسعار.

سيطرت المخاوف على الأسواق خلال أغسطس بسبب انتشار إشاعات وتسريبات لإمكانية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث خلال شهر سبتمبر