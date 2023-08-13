سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يعاود الهبوط ويفقد 20 جنيها

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-8-2023 انخفاضا جديدا، وسط تذبذب السعر في التعاملات اليومية في سوق الصاغة ، مع هدوء في التداولات رغم هبوط سعر الأوقية أمس وتوقف تعاملات بورصة المعادن الدولية للإجازة الأسبوعية .

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية سابقاً لـ“المال” إن سعر الذهب تراجع بقيمة 20 جنيهاً في التداولات ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2370 جنيهًا للجرام، ومقارنة بالسعر الصباحي البالغ 2390 جنيهاً للجرام غير متضمن المصنعية على الجرام ، بالتزامن مع هدوء الطلب على المعدن الأصفر.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2706 جنيهات)

انخفاض جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات ليبلغ 2706 جنيهات علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2370 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع ليظل أيضاً عند مستوياته المرتفعه اليوم ليبلغ 2370 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2033 جنيهًا)

أما عن العيار الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا في الوجه البحري والقاهرة فقد هبط مجدداً سعر جرام الذهب عيار 18 ثباته ليسجل نحو 2033 جنيهًا فى التعاملات دون المصنعية

سعر الجنيه الذهب اليوم (18960 جنيهًا)

وبلغ خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيهاً ليبلغ نحو 18960 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع جديد لتبلغ نحو 83886 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.706 ملايين جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر اليوم بشكل ملحوظ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1916 دولارًا على ان تعاود التداولات في البورصة العالمية غداً.