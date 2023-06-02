سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يرتفع 20 جنيها صباحا بسوق الصاغة

ارتفاعات ملحوظة في مطلع التداولات الصباحية مع صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن، ليستفيد منها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2-6-2023 في سوق الصاغة، مع هدوء الطلب على الملاذ الآمن محليًّا.

وعلمت “المال” من تجار للذهب أن سعر الجرام قفز بنحو 20 جنيهًا للجرام صباحًا، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، نحو 2360 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في التعاملات أمس، البالغة 2340 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 2-6-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2700 جنيه)

وارتفع الجرام 20 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم، ليبلغ 2700 جنيه، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2360 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 من تحرك الأوقية في بورصات المعادن بالتداولات الصباحية، ليصعد بشكل ملحوظ ليبلغ 2360 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2024 جنيهًا)

فيما قفز صباحًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا عند مستويات 2024 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أرباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد صعوده 160 جنيهًا ليبلغ 18880 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 80 جنيهًا للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل 83700 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.7 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعاودت الأوقية الصعود، خلال جلسة التعاملات في البورصة العالمية للمعادن، اليوم، لتسجل نحو 1979 دولارًا.