سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر يرتفع 10 جنيهات بالتعاملات الصباحية

أنهت البورصات العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على صعود سعر الأوقية قرب أعلى مستوياتها ، ما ساهم في ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-4-2023 في التداولات الصباحية بسوق الصاغة بمختلف المحافظات بشكل طفيف.

وبلغت أرباح سعر الذهب اليوم في مصر نحو 10 جنيهات في التداولات الصباحية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية خاصة في الوجهين البحري والقبلي نحو 2170 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ 2160 جنيها، غير متضمن المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2469 جنيها)

10 جنيهات هى قيمة ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 العيار الأعلى سعرا في مصر والبالغة قيمته 2469 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعا أيضا بالتداولات الصباحية بشكل طفيف ليسجل 2170 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

ووفقا لتقارير شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 18 صعد بقيمة 10 جنيهات وهو العيار الأقل سعرا محليا ليتداول عند مستويات 1850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

من جديد ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيها ليبلغ 17360 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واشتغل سعر أوقية الذهب عيار 24 لترتفع 310 جنيهات وتبلغ نحو 77128 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.469 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأغلقت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء أمس على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التداولات لتسجل نحو 2007 دولارات.