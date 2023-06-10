سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر يخسر 5 جنيهات بالتداولات الصباحية

افتتح سوق الصاغة تعاملاته الصباحية على انخفاض طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 10-6-2023 على خلفيه تذبذب الطلب علي المعدن الأصفر بالأسواق المحلية وبالتزامن مع اغلاق بورصة المعادن الدولية تداولاتها الأسبوعية على هبوط في سعر الاوقية بشكل طفيف.

ويتوقف التداول في البورصات العالمية اليوم وغدا للإجازة الأسبوعية، فيما تراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي بنحو 5 جنيهات ليسجل نحو 2335 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس والذي بلغ 2340 جنيها بدون سعر المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر .

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-6-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2670 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 خلال بداية التعاملات الصباحية في مصر ليخسر 5 جنيهات من قيمته، ليسجل 2670 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2335 جنيها)

وانخفض خلال جلسات اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة مع هبوط أوقية الذهب ليبلغ الجرام 2335 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2000 جنيه)

كما هبط أيضا مثل غيره سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل طفيف وهو العيار الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2000 جنيه فى التعاملات، في ظل التذبذب بمستويات الطلب بسوق الصاغة.

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب في مصر بقيمة 40 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 18680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتأثرت أيضا سعر سبيكة الذهب عيار 24 بهبوط الأوقية عالميا ليصل سعر السبيكة الى نحو 82770 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع في مطلع التعاملات سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام لينخفض عند مستويات حوالي 2.670 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1960 دولارا في آخر جلسات التداول أمس الجمعة.