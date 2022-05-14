سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022.. وثبات مستوياته منتصف التعاملات

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022، بعد هبوط عنيف للجرام على مدار 3 أيام متتالية عقب خسارة كبيرة وتسجيل أوقية الذهب أقل سعر للمعدن عالميا في شهرين، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجع السعر صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد ، قبل أن يستقر مجددا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1120 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1255 جنيها)

أما عن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكبر سعرا في مصر والأكثر جودة فقد ثبت بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1255 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل بيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيها)

كما سجل جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصلا في التعاملات ليبلغ 1120 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيها)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 8960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38905 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.255 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارا فى تعاملات اليوم وسجل نحو 1808 دولارات للأوقية ، مع توقعات بمعاودة المعدن الأصفر الصعود خلال تعاملات البورصة أول أيامها الإثنين المقبل.