سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياته رغم رفع الفائدة

افتتحت أسواق الصاغة المحلية تعاملاتها على ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-8-2023 خلال التداولات الصباحية ، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي أمس رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% ولكن السوق مازالت لم تشهد أي تغيرات تذكر.

ووفقا لبيانات سوق الصاغة فإن سعر جرام الذهب يواصل مستوياته مع استقرار أيضا في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية إلى 2155 جنيها للجرام، وهو نفس سعره أمس بدون احتساب المصنعية على الجرام.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 4-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2464 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 استقرار جديد لليوم الثالث في تداولات الصاغة الصباحية عند نحو 2464 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2155 جنيها)

فيما سجل مع بداية التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات متواصل وملحوظ ليبلغ 2155 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1847 جنيهًا)

كما لم يتغير في التعاملات اليومية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الاقل سعرا محليا ليسطل 1847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيها)

ومازال هناك طلب على الجنيه الذهب الذي حافظ على مستوياته ايضا ليبلغ 17240 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستقر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بالتزامن مع ثباتها عالميا لتسجل بسوق الصاغة عند مستويات 76384 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وواصل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقراه الي حوالي 2.464 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها في جلسات اليوم علي ثبات جديد لليوم الثاني في سعر أوقية الذهب عالميًّا لتبلغ 1933 دولارا.