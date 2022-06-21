سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-6-2021 يستمر عند مستوياته

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 21-6-2022، ثباتًا بشكل مستمر لليوم الثالث للجرام خلال الأسبوع الحالي عقب خسارة كبيرة وتسجيل أوقية الذهب أقل سعر للمعدن عالميًّا في الأسبوع الحالي، على خلفية ارتفاع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وسجلت أوقية الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 3 دولارات، وهو ما لم يؤثر على سعر الذهب اليوم في مصر، قبل أن يستقر مجددًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال أمس، غير شاملة المصنعية والتي تتراوح ما بين 60- 120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكبر سعرًا في مصر والأكثر جودة فقد ثبت بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل بيعًا في مصر نظرًا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

وأضاف عضو شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لم يتغير سعره في التعاملات ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيهًا)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 8048 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرارًا فى تعاملات اليوم وسجل نحو 1840 دولارًا للأوقية، مع توقعات بمعاودة المعدن الأصفر الصعود خلال تعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع.