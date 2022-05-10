سعر جرام الذهب عيار 21 الثلاثاء 10-5-2022.. والجرام يخسر 25 جنيها خلال التعاملات

انخفض، مساء اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 10-5-2022، بشكل ملحوظ بعد هبوط كل أعيرة المعدن الأصفر بشكل كامل في البورصات العالمية خلال التعاملات اليوم، فيما يزداد الطلب على الذهب في تعاملات سوق الصاغة المسائبة بمختلف المحافظات الآن.

وعلمت المال من عضو شعبة الذهب نادي نجيب ـن الذهب تراجع بقوة على مدار اليوم بعد صعود قوي، صباح اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1190 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم نحو 1215 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية ليفقد 25 جنيهًا من قيمته.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1355 جنيهًا)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض بشكل قوي على مدار اليوم، ليبلغ نحو 1355 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر الذهب عيار 21 (1190 جنيهًا)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليصل إجمالي خسائره لنحو 25 جنيهًا على مدار اليوم ليبلغ 1190 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1020 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا تراجعًا محليًّا ليسجل 1020 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9520 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 9520 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانخفضت سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل 42103 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 1.355 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1843 دولارًا، مساء اليوم، بعد تسجيلها نحو 1864 دولارًا، صباح اليوم، ليحدث حركة هبوط قوية الآن.