سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 9-11-2022 يواصل انخفاضه ليخسر جنيهين بالتعاملات المسائية

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعه في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-11-2022 على مدار اليوم بشكل طفيف بعد هبوط أوقية الذهب بنحو 6 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن، وسط عدم استقرار عالمي نتيجة تذبذب أداء سعر الدولار أمام باقي العملات.

وخسر سعر جرام الذهب في مصر جنيهين بالتعاملات المسائية، ليسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1224 جنيهًا، مقارنة بسعره في تعاملاته صباحًا والتى سجلت 1226 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1399 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضه اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1399 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1224 جنيهًا)

وبلغت خسائر سعر الجرام عيار 21 نحو جنيهين في التداولات المسائية ليبلغ 1224 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1048 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعًا طفيفًا على مدار اليوم، فيما يعدّ العيار الأقل سعرًا محليًّا ليسجل 1048 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9792 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 16 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 9792 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 43369 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعًا ملحوظًا ليبلغ لحوالي 1.399 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت أوقية الذهب تراجعًا في تعاملات البورصة العالمية اليومية خلال اليوم لتبلغ نحو 1711 دولارًا.