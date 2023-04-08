سعر جرام الذهب عيار 18 يواصل خسائره ويسجل 1855 جنيها بالتعاملات المسائية

أنهت سوق الصاغة بمختلف المحافظات تعاملاتها على هبوط طفيف في سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر السبت 8-4-2023 ليواصل المعدن تداولاته على انخفاض لليوم الثاني على التوالي ، متأثرا بتراجع سعر الأوقية عالميا ، وسط طرح شهادات إدخار في البنوك ما ساهم في تأثر الطلب على المعدن.

وقالت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات ، إن سعر جرام الذهب في مصر فقد 5 جنيهات خلال التعاملات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2165 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباحا البالغه 2170 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2475 جنيها)

وسجل بنهاية تعاملات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 هبوط ليسجل 2475 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2165 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مساءا نحو 5 جنيهات على خلفية هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2165 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1855 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، تراجعه مساءا بسوق الصاغة ليسجل 1855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 40 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 17320 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76950 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.475 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهت البورصة العالمية تداولاته‍ا الاسبوعية على انخفاض ملحوظ في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال اليوم نحو 2007 دولار .