سعر جرام الذهب عيار 18 ينهي تعاملاته اليوم 4 مارس 2023 عند أعلى مستوى في شهر

اغلقت محال الذهب بنهاية التعاملات المسائية ، على استقرار سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 4-3-2023 بسوق الصاغة المحلية ، مع توقف التداولات في بورصة المعادن الدولية على ثبات سعر الاوقية عالميا للاجازة الاسبوعية على مدار اليوم وغدا الاحد.

وربح سعر المعدن الاصفر على مدار اسبوع حوالي 150 جنيها للجرام ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1830 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره امس ، غير شامله المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-3-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2090 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا ثبات بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 2090 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا ومبيعا في مصر نظرا لسعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1830 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات ليبلغ 1830 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ( 1570 جنيها)

كما حافظ سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة على مستوياته المرتفعه ليبلغ 1570 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 14640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 65043 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.090 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولا زالت التعاملات في البورصة العالمية تسجل ارتفاع في التعاملات فقد شهد سعر أوقية الذهب قفزة اليوم نحو 1859 دولارًا للاوقية

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المحلية امام الجنيه بالتزامن مع ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض