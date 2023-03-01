سعر جرام الذهب عيار 18 يقفز 50 جنيهاً اليوم الأربعاء 1-3-2023

كشفت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قفزة ملحوظة في سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم 1 مارس 2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات مستفيدة من صعود سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية بأكثر من 25 دولارا للأوقية مع هبوط سعر الدولار عالميا.

وأضافت الشعبة منذ قليل ، أن سعر الذهب في مصر سجل ارتفاعا قدره 50 جنيهاً لكل جرام ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المحلية حوالي 1475 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-3-2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1965 جنيها)

وأوضح بيان الشعبة منذ قليل أن سعر جرام الذهب عيار 24 قفز نحو 50 جنيها ، ليسجل أعلى سعر في مصر ويبلغ 1965 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأعلى جودة والأقل مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1720 جنيها)

كما أظهرت البيانات أن جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعل في التداولات المسائية وبلغ 1720 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1475 جنيهًا)

وعوض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 جزءاً من خسائره المتتالية ليعاود الصعود بقوة ويسجل 1475 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كما حقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب كبيرة بواقع 400 جنيه ليبلغ نحو 13760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 60915 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.965 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستهلت البورصة العالمية للمعادن أول تعاملات شهر مارس على قفزة ملحوظة لتسجل نحو 1839 دولارا.