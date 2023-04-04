سعر جرام الذهب عيار 18 يقفز 40 جنيها ليتخطى 2000 جنيه بالمصنعية مساء اليوم

قفز سعر أوقية الذهب بشكل ملحوظ في التداولات المسائية لبورصة المعادن الدولية ، ليشتعل من جديد أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 4-4 2023 ، بعد هبوط متتالى على مدار 3 أيام بسوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر المشغولات الذهبية ارتفع بقيمة 40 جنيها للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 18 الأكثر مبيعا على مستوي القاهرة وجزء من الوجه البحري 1868 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 1828 جنيها بدون احتساب المصنعية ويتخطى الجرام شامل المصنعية نحو 2000 جنيه.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيها)

وقفز بالتعاملات المسائية سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل نحو 2492 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2180 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اشتعاله مجددا بشكل ملحوظ ليبلغ 2180 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1868 جنيهًا)

وارتفع بنحو 40 جنيها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1868 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 320 جنيها ليبلغ نحو 17440 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

صعود جديد سجلته سعر أوقية الذهب عيار 24 في سوق الصاغة ليسجل نحو 77483 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.492 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود القوي خلال التعاملات ليبلغ 2003 دولارات.