سعر جرام الذهب عيار 18 يقترب من أعلى مستوياته ويسجل 2050 جنيهاً بالمصنعية

أرباح مستمرة وصعود عالمي يلقي بظلاله على الأسواق المحلية ويرتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 5-4-2023 بمنتصف التداولات المسائية فى سوق الصاغة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، لتستفيد من صعود الأوقية مجدداً في الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى دعم تحرك الطلب على المعدن.

وكشفت منصة آي صاغة ، أن سعر الذهب قفز على مدار اليوم بحوالي 60 جنيهاً ومرشح للزيادة مجدداً على خلفية اشتعال الأوقية عند أعلى مستوى لها منذ أشهر، ليقفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في القاهرة ويبلغ نحو 1895 جنيها، مقارنة بسعره أمس البالغ والذي سجل 1835 جنيها، غير شامل المصنعية ، ليقترب الجرام من 2050 جنيهاً بالمصنعية.

سعر الذهب العالمي

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 أبريل 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وواصل سعر الذهب عيار 24 اشتعاله خلال التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2525 جنيهاً للجرام وهو العيار الأعلى سعراً والأقل طلبا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (2210 جنيهات)

وقفز بشكل قوي مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 2210 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1895 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا وطلبا في القاهرة من صعود الأوقية عالمياً ليربح نحو 60 جنيها على مدار الأسبوع ليسجل 1895 جنيها ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17680 جنيها)

وارتفع أيضاً سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 480 جنيها ليبلغ نحو 17680 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 مكاسب جديدة لتصل إلى نحو 78550 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا كبيرا ليبلغ حوالي 2.525 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت أسعار أوقية الذهب في تعاملات البورصة العالمية ثالث أيام التداولات الأسبوعية لتصل إلى مستوى نحو 2035 دولارا.