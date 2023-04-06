سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1865 جنيها بعد هبوط الأوقية عالميا

أنهي سوق الصاغة تعاملاتها المسائية علي استقرار سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 6-4 2023 بمختلف محافظات الجمهورية بعد خسارة الجرام حوالي 35 جنيها خلال التداولات بعد هبوط الأوقية في البورصة العالمية للمعادن.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب، إن هناك ضبابية في الأسواق على خلفية استمرار طرح شهادات ادخار ومدي تأثيره على الإقبال على المعدن، إضافة إلى تذبذب سعر الأوقية عالميا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1865 جنيها للجرام غير شامل المصنعية وهي نفس سعره صباحا.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب في مصر الخميس 6-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2485 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية التداولات المسائية علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2175 جنيها)

واوضحت المصادر ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لازال يحافظ على مستوياته التاريخية في التعاملات، وببلغ 2175 جنيه للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيهًا)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، أي تغيرات ليبلغ 1865 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واستقر مساءا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 17400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77305 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما ان سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل انخفاضا بنهاية التداولات الاسبوعية اليوم لتبلغ نحو 2010 دولارًا للاوقية مع تحسن مستويات سعر الدولار عالميا.