سعر جرام الذهب عيار 18 يتخطي 2350.. ويحقق أرباحا 955 جنيها منذ بداية 2023

اشتعال تاريخي وغير مسبوق وغير مبرر شهده سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 27-4-2023 الأكثر مبيعا في القاهرة منذ بداية العام الجاري ، حيث بلغت أرباح الجرام الواحد نحو 955 جنيها خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتي 27 أبريل الجاري.

وقفزات ساهمت تحطيم الأرقام القياسية في أسواق الذهب المحلية اليوم الخميس، حيث ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد وسط تحركات إيجابية في أسعار المعدن النفيس بدون سقف توقعات.

سعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 أرباحا قوية بعد ارتفاع من مستويات 1400 جنيه للجرام خلال 1 يناير الماضي ليقفز إلى 2355 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

فيما قفز أيضا سعر جرام عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم إلى 2750 جنيها للجرام وهو أعلى مستوى تم تسجيله، ليسجل عيار 21 ارتفاعا منذ بداية العام الجاري بمقدار 1100 جنيه، من جهة أخرى سجل سعر الجنيه الذهب خلال جلسة اليوم 22 ألف جنيه.

وقالت منصات لبيع المجوهرات والذهب، إنها توقفت عن تسعير الذهب وأن ما يحدث في الأسواق ما هو إلا فوضي تسعير مع غياب آليات السوق وبعض التجار يقوم بالتسعير كما يحلو له.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 تسجيل أعلى مستويات تاريخية يأتي في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات في سعر صرف الجنيه عقب انتهاء عطلة العيد الطويلة، مما يبقي الطلب على الذهب كملاذ آمن عند أعلى مستوياته، خاصة أن الطلب على الذهب يتزايد بشكل طردي مع ارتفاع الأسعار.

وأكدت المنصات أن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي، وأن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو لجوء المواطنين إلى شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التزايد بسبب تزايد الإقبال عليه.

سعر الأونصة العالمية يستمر في التداول تحت المستوى 2000 دولار ورغم هذا تستمر أسعار الذهب محلياً في تسجيل مستويات قياسية بشكل يومي ، وذلك بسبب المخاوف من حدوث خفض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي تراجع قيمته الشرائية.