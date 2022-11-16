سعر جرام الذهب اليوم 16-11-2022.. واستقرار عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم عالميا ثبات في ثالث ايام تعاملاته الاسبوعية ببورصة المعادن بلندن ، ليستقر معه سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 16-11-2022 خلال منتصف تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية بعد صعود طفيف صباحا.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان سعر الذهب عند نفس مستوياته الصباحية ليواصل استقراره في تعاملات اليوم ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1265 جنيه للجرام، وهي نفس اسعاره صباحا غير متضمنة المصنعية .

أسعار الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الاربعاء 16-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1446 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة استقرار ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1446 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ( 1265 جنيه)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1265 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1087 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1087 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10128 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10128 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44826 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار ليبلغ حوالي 1.446 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1780 دولار بعد ارتفاعه صباحا نتيجة انخفاض سعر الدولار اليوم عالميا امام باقي العملات نتيجة استمرار الازمة الاوكرانية الروسية