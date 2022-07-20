سعر تذاكر حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي تصل إلى 8 آلاف جنيه



بلغ سعر تذاكر حفل النجم الكبير كاظم الساهر 8000 جنيه، في فوكا باي بالساحل الشمالي، والذي يستعد لإحيائه 4 أغسطس المقبل بعد غياب 13 سنة عن الجمهور في أي حفل بمصر.

ويعد الحفل عودة للفنان كاظم الساهر لإحياء الحفلات في مصر بعد سنوات طويلة، فكانت آخر حفلاته في عام 2009.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل لـ3 فئات هي، الأولى من 6500 حتى 8000 جنيه والثانية من 4000 حتى 6000 جنيه والثالثة من 1500 حتى 3000 جنيه، بحسب محرر “المال”.

يذكر أيضا أن كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا بتركيا ويستعد لإحياء حفل آخر في لبنان الأيام القادمة.