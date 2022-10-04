سعر بيع الدولار يرتفع قرشين ويسجل 19.69 جنيه فى منتصف التعاملات

ارتفع سعر بيع الدولار قرشين وسجل 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وذلك خلال منتصف التعاملات اليوم.

وسجل أعلى سعر شراء للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.66 جنيه، فيما سجل سعر شراء الدولار في بنكي ميد بنك والإسكندرية 19.64 جنيه.

أعلى سعر للدولار

وشهدت 13 بنكا أعلى سعر للدولار حيث سجل 19.69 جنيه للبيع، وهى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والإسكندرية، البنك العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي، البنك المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، المشرق، وبنك أبو ظبي التجاري، HSBC.

وشهد سعر الدولار هبوطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.5% مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبدأ التجار في التساؤل عما إذا كان التباطؤ المرئي في الولايات المتحدة واقتصادات العالم سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ـ البنك المركزي الأمريكي ـ على تعديل مسار رفع أسعار الفائدة إلى الأسفل.