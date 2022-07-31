سعر بيع الدولار في البنك المركزي يتجاوز 19 جنيهًا بنهاية التعاملات

قفز سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم ، بنحو قرشين في البنك المركزي المصري ليصل إلى 18.89 جنيه للشراء و19.084 جنيه للبيع.

كما صعدت مستويات أسعار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم ، ليسجل نحو 18.90 جنيه للشراء و 18.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار شببكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 18.91 جنيه للبيع، و18.97 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الصرف: 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.