سعر «بيتكوين» يصعد بحذر الإثنين ويقترب من 21.5 ألف دولار

يتأرجح سعر بيتكوين، العملة الرقمية الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية خلال تعاملات اليوم الإثنين، قرب مستويات الـ 21.5 ألف دولار بارتفاعات هامشية بينما ترتفع بنسبة 5% خلال أسبوع، إلا أنها تتجه لتسجيل خسائر شهرية في حدود 25% بعدما كانت 35%، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي المقابل ومنذ بداية العام الجاري خسرت بيتكوين ما يزيد عن 55% من قيمتها السوقية لتهبط إلى مستويات قرب الـ 408 مليار دولار، بعد تراجعات بنسبة 45% خلال ستين يوم و55% خلال 90 يوم.

كانت عملة بيتكوين قد استفادت من تقلبات نهاية الأسبوع في تعاملات أمس الأحد، حيث أدى الضغط إلى وصول زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أسبوع.

وتنخفض ايثريوم، ثاني أعلى عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بنسبة 1% حيث تتداول قرب مستويات الـ 1230 دولار بينما لا تزال ترتفع بأكثر من 10% خلال أسبوع إلا أنها تفقد من قيمتها 30% خلال شهر تقريبًا، بينما تنخفض بنسبة 67% من بداية العام.

وترتفع “بينانس كوين” هامشيا في حدود 0.5% عند مستويات 240 دولار بينما ترتفع بقوة خلال أسبوع في حدود 14%، إلا أنها تتراجع بنسبة 20% خلال شهر وبأكثر من 55% منذ بداية العام الجاري.

وتنخفض ريبل الآن بأقل من 1% بينما ترتفع بنسبة 13% خلال أسبوع وفي المقابل تتراجع في حدود 5% خلال شهر إلا أنها تخسر ما يقرب من 60% منذ بداية العام الجاري.

وتنخفض كاردانو 2% الآن بينما ترتفع 5% خلال أسبوع فيما ترتفع 10% خلال شهر، بينما تتراجع سولانا الان بأقل من 1% إلا أنها ترتفع بأكثر من 22% خلال أسبوع بينما تتراجع 2% خلال شهر.