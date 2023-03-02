سعر بنزين 95 يرتفع 7% للتر الواحد .. مسجلا 11.5 جنيه

ارتفعت أسعار بنزين 95 فى السوق المحلية منذ قليل ، ضمن
وأعلنت الحكومة عن زيادة سعر بنزين 95 ضمن قرار شمل تحريك أسعار البنزين بكافة أنواعه كذلك الغاز الطبيعى للمورد للسيارات والمازوت لكافة القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاعى الكهرباء والصناعات الغذائية.
واتخذت الحكومة قراراتها فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية .
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى .
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:
8.75 جنيه للتر البنزين 80.
10.25 جنيه للتر البنزين 92.
11.50 جنيه للتر البنزين 95.
6000 جنيه سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز .
وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .
و تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .