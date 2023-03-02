سعر بنزين 92 اليوم الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10.8% بزيادة جنيه للتر

زيادة جديدة شهدها سعر بنزين 92 اليوم الخميس 2-3-2023 بواقع 10.8% في أول تسعير للبنزين في مصر خلال عام 2023 بعد تثبيته خلال أكتوبر الماضي.

وفقأً لما أعلنته لجنة تسعير المنتجات البترولية فأن سعر بنزين 92 ارتفع بقيمة جنيه ليسجل 10.25 بدلاً من 9.25 جنيهاً للتر الواحد ، على ان يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال اليوم الخميس في كافة محطات تمويل السيارات.

السودان يخفض أسعار البنزين لشهر يناير بأكثر من 18%

ويعد بنزين 92 أحد أكبر الأنواع مبيعا وشيوعا ً في مصر كما أنه يعد احد الانواع الموصي بأستخدامه في السيارات نظراً لجودته الأفضل من بنزين 80 الأقل جودة وسعراً.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

وتحديد سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر.