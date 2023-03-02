سعر بنزين 80 يقفز 35% فى أقل من عامين

ارتفع سعر بنزين 80 بنسبة 35% فى أقل من عامين ، ليقفز من 6.5 جنيه للتر خلال ابريل 2021 إلى 8.75 جنيه للتر الواحد حاليا .

وأعلنت الحكومة مساء أمس زيادة أسعار البنزين فى السوق المحلية بكافة أنواعه ، ضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.

ومرت اسعار بنزين 80 بنحو 7 محطات شهدت فيها ارتفاعات وقفزات الاولى خلال ابريل 2021 وتم خلالها تحديد سعر لتر بنزين 80 عند 6.5 جنيه للتر الواحد ، ثم حدثت الزيادة الثانية فى يوليو 2021 عند 6.75 جنيه للتر .

واعلنت الحكومة الزيادة الثالثة فى سعر بنزين 80 فى أكتوبر 2021 عند 7 جنيه للتر ،ثم تم رفع السعر مجددا خلال فبراير 2022 عند 7.25 جنيه للتر ، ثم سجل 7.5 جنيه فى أبريل 2022.

والزيادة السادسة تم تطبيقها فى يوليو الماضى 2022 عند 8 جنيه للتر ، وأخيرا الزيادة السابعة التى أعلنتها الحكومة مساء أمس فى سعر بنزين 80 عند 8.75 جنيه للتر الواحد.

أصدرت لجنة تسعير الوقود 14 قرارا بشأن اسعار البنزين فى السوق المحلية، منذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019 وحتى الآن.

وتضمنت تلك القرارات قرارين فقط بخفض الأسعار ، و5 قرارات بتثبيتها، و7 قرارات بزيادة أسعار البنزين.