سعر بنزين 80 اليوم يرتفع 9.4% .. تعرف على أسباب زيادته

ارتفع سعر بنزين 80 اليوم بواقع 75 قرشاً للتر في أول زيادة له منذ أكتوبر الماضي ليسجل السعر الجديد لبنزين 80 اليوم إلى 8.75 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهاً في أكتوبر الماضي.

وتصل نسبة الزيادة الجديدة في سعر بنزين 80 اليوم إلى 9.4% في أول زيادة له منذ منتصف 2022 على خلفية عدد من العوامل أبرزها تحرير سعر الصرف بالاضافة إلى عدم استقرار سعر خام برنت.

سيارات ذات البنزين

وأعلنت

تسعير المنتجات البترولية أنه فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

استخدام بنزين 80 في السيارات الحديثة المزودة بنظام الحقن الإلكتروني إنجيكشن له تأثيرات سلبية مخالفة للموصى به من قبل الشركة المصنعة، واليكم بعض مخاطر بنزين 80 :-

– ارتفاع صوت المحرك عن المعدل الطبيعي.

– التأثير على عمر المحرك بالسلب.

– استهلاك كميات أكبر من البنزين.

– لا تحصل على العزم وعدد الأحصنة الأقصى المبينة في مواصفات السيارة.