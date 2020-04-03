سعر برميل خام برنت يرتفع 7% مسجلا 31 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل خام برنت صعودا بنسبة 7%، وفقًا لبيانات التداول. وقالت وكالة سبوتنيك إنه اعتبارًا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.75% إلى 31.89 دولار للبرميل.…

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل خام برنت صعودا بنسبة 7%، وفقًا لبيانات التداول.

وقالت وكالة سبوتنيك إنه اعتبارًا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.75% إلى 31.89 دولار للبرميل.

وأوضحت أن العقود الآجلة لشهر يونيو خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 1.34% إلى 25.66 دولار للبرميل، كما ارتفع برنت بنسبة 7%، فوق 32 دولارًا للبرميل.

ولفت المستثمرون الانتباه إلى حقيقة أنه في 6 أبريل سيعقد اجتماع “أوبك” على شكل مؤتمر بالفيديو حول قضية استقرار أسعار النفط.

وقال مصدر مطلع على خطط أوبك لتحضير الاجتماع لـ “سبوتنيك”: “إن الدول المنتجة للنفط ستناقش إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا ، بينما قد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة “أوبك+”.

وكانت بيانات العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت لشهر مايو، أمس الخميس، إلى ما دون 22 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ مارس 2002، وفقًا لبيانات التداول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة “أوبك” في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.