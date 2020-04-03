طاقة

سعر برميل خام برنت يرتفع 7% مسجلا 31 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل خام برنت صعودا بنسبة 7%، وفقًا لبيانات التداول. وقالت وكالة سبوتنيك إنه اعتبارًا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.75% إلى 31.89 دولار للبرميل.…

محمود خاطر 12:22 م, الجمعة, 3 أبريل 20 12:22 م, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل خام برنت صعودا بنسبة 7%، وفقًا لبيانات التداول.

وقالت وكالة سبوتنيك إنه اعتبارًا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.75% إلى 31.89 دولار للبرميل.

وأوضحت أن العقود الآجلة لشهر يونيو خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 1.34% إلى 25.66 دولار للبرميل، كما ارتفع برنت بنسبة 7%، فوق 32 دولارًا للبرميل.

ولفت المستثمرون الانتباه إلى حقيقة أنه في 6 أبريل سيعقد اجتماع “أوبك” على شكل مؤتمر بالفيديو حول قضية استقرار أسعار النفط.

وقال مصدر مطلع على خطط أوبك لتحضير الاجتماع لـ “سبوتنيك”: “إن الدول المنتجة للنفط ستناقش إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا ، بينما قد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة “أوبك+”.

وكانت بيانات العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت لشهر مايو، أمس الخميس، إلى ما دون 22 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ مارس 2002، وفقًا لبيانات التداول.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت منظمة “أوبك” في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45 % منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

أسعار النفط تنتعش قليلا.. وخام غرب تكساس يقفز 4.7%

أحمد فراج 12:36 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

أسعار النفط تعاود الهبوط.. و«أرامكو» السعودية تتلقى تكليفًا بزيادة الإنتاج

أحمد فراج 1:12 م, الأربعاء, 11 مارس 20

انتعاش أسواق الأسهم يرفع أسعار النفط العالمية.. وبرنت يقترب من 54 دولارًا

أحمد فراج 11:19 ص, الثلاثاء, 11 فبراير 20

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى فى أكثر من 3 أشهر

محمد بدر 1:55 ص, السبت, 4 يناير 20

النفط يغلق متباينا وسط ضغوط من تفاقم التوترات بين أمريكا والصين

مصطفى الجُدي 1:33 ص, الجمعة, 29 نوفمبر 19

أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين

مصطفى الجُدي 12:19 ص, الجمعة, 22 نوفمبر 19