سعر برميل النفط يعاود الانخفاض نهاية تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف الركود

عاد سعر برميل النفط عالميًا إلى الانخفاض، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يونيو (2023)، للمرة الأولى في 4 جلسات متتالية، متخليًا عن المكاسب التي حققها خلال التعاملات الأخيرة، في توقيت تزايدت فيه المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي، وإمكان تراجع الإمدادات في السوق النفطية، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية الخفض الطوعي الأكبر منذ سنوات طويلة.

وأثار إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل (2024)، مع تطبيق خفض إضافي خلال شهر يوليو المقبل (2023) بمقدار مليون برميل يوميًا، لمدة شهر واحد قابل للتجديد؛ كثيرًا من المخاوف لدى الاقتصادات العالمية، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وكان سعر برميل النفط عالميًا قد شهد ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الإثنين 5 يونيو، إذ صعدت الأسعار إلى قرب حاجز 77 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي، وهبطت تحت 72 دولارًا، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

سعر برميل النفط عالميًا اليوم



في نهاية الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس 2023- بنحو 0.5%، إلى 76.29 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم يوليو 2023- بنسبة 0.6%، إلى 71.74 دولارًا للبرميل.

كان خام برنت القياسي قد حقق مكاسب خلال تعاملات أمس الإثنين بمقدار 2.6 دولارًا، في حين كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 3.3 دولارًا، وذلك في أعقاب إعلان السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، أن إنتاجها سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميًا في يوليو المقبل.

يُشار إلى أن تحالف أوبك+ كان قد اجتمع يوم الأحد 4 يونيو، مقررًا الإبقاء على سياسة خفض الإنتاج الحالية، مع تعديل موعد انتهاء العمل بها من نهاية 2023 إلى نهاية 2024، إذ ستعمل كل من السعودية وروسيا على خفض إنتاج كل منهما بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.