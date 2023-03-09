سعر برميل النفط الكويتي يخسر 2.61 دولار

تراجع سعر برميل النفط الكويتي فى ختام خلال تعاملات أمس بواقع 2.61 دولار؛ وذلك وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

سجل سعر برميل النفط الكويتي بتعاملات الأمس 83.40 دولار، مقارنة بـ86.01 دولار للبرميل في تعاملات اليوم السابق.

تأثرت أسعار النفط عالمياً مع استمرار القلق بشأن آفاق الطلب على الخام، فقد أعلن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص أن تباطؤ الطلب على النفط في أوروبا والولايات المتحدة يشكل مصدراً للقلق في السوق، رغم النمو القوي في آسيا.

كما قلص بنك باركليز توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 92 دولاراً هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتسجيل 98 دولاراً، يتزامن ذلك مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي بـ3 مارس بنحو 1.7 مليون برميل.

وانخفض سعر النفط العالمى لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس إذ بددت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة تأثير الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وآمال انتعاش الطلب الصيني.

وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول هذا الأسبوع، حول احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا بعد البيانات القوية الأخيرة، في التأثير على النفط والأصول ذات المخاطرة الأخرى بسبب التداعيات المحتملة على النمو الاقتصادي ونمو الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 82.32 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 76.55 دولار للبرميل.