سعر بتكوين يتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار

تراجع سعر بتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 % عن أعلى مستوى بلغته هذاالعام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر شهرة في العالم، 1.5 % إلى 19946 دولارا يوم‭ ‬السبت، بانخفاض 298 دولارا عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 % عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس الماضي.

في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 % إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

ويأتي انخفاض بتكوين بعد يوم ضعيف للعملة الجمعة الماضية، إذ نزلت مع تراجع بورصة “وول ستريت” وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3%.