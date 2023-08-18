سعر «بتكوين» عند قاع شهرين مع عمليات بيع بالأسواق العالمية

هبط سعر بتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين خلال تعانملات اليوم الجمعة وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت بتكوين 7.2 % أمس الخميس في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.

ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو. وانتعشت جزئيا إلى 26478 دولارا بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.

وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يزم الخميس واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولار بعد انخفاضها بشكل حاد يوم الخميس أيضا