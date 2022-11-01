سعر اليورو يسجل 23.87 جنيه نهاية تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم 23.87 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع، وذلك في ميدبنك.

وسجل سعر اليورو 23.86 جنيه و24.12 جنيه للشراء والبيع على التوالي، وذلك في بنوك:

كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري، أبو ظبي التجاري.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي الخميس 27 أكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.