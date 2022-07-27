سعر اليورو اليوم في ختام التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من يوليو لعام 2022، بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وصل متوسط أسعار العملة الأوروبية إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ووفقا لما أعلنته شاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي بحسب شاشات التداول، 19.10 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو في بنك مصر

أما في بنك مصر فأظهرت شاشات التداول، وصول سعر صرف اليورو إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، أوضحت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فوصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، سعر 19.15 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في البنك العربي الإفريقي الدولي، وصول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 19.15 للشراء، و19.26.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 19.08 جنيه للبيع، و19.26 جنيه للشراء، وذلك وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

اليورو

سعر اليورو في بنك البركة

وبينت شاشات التداول في بنك البركة، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك المصرف المتحد

أما في بنك المصرف المتحد فحقق سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري 19.08 للشراء، و19.26 للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول بالفروع.