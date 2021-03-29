سعر اليورو يواصل تراجعه بنهاية تداولات اليوم الاثنين

تراجع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 3 قروش جديدة داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في نهاية التداولات 5 قروش جديدة، مقارنة بتعاملات أمس، ليترواح سعر العملة الأوروبية، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، في البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، إلى 18.42 و18.55 جنيه للشراء، و18.61 و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 3 قروش جديدة داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

وبيّن تقرير جريدة المال وصول سعر صرف اليورو مقابل العملة المصرية داخل بنك HSBC، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبيّنت شاشات التداول، اليوم، وصول سعر صرف العملة الأوروبية ببنك قطر الوطني مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما يخص السعر لليورو الأوروبي داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، بلغت في نهاية تداولات اليوم 18.43 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

يتيح بنك الاستثمار العربي سعر اليورو الأوروبي عند 18.72 جنيه للبيع كأعلى مستوى للعملة الأوروبية داخل السوق المصرية. صرف اليورو الأوروبي

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول لشركات الصرافة اليوم وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي كأدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.