بنـــوك

سعر اليورو يواصل تراجعه بنهاية تداولات اليوم الاثنين

تراجع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 3 قروش جديدة داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.
‫محمود الصباغ‬‎ 6:07 م, الأثنين, 29 مارس 21 6:07 م, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في نهاية التداولات 5 قروش جديدة، مقارنة بتعاملات أمس، ليترواح سعر العملة الأوروبية، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، في البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات الصرافة، إلى 18.42 و18.55 جنيه للشراء، و18.61 و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 3 قروش جديدة داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

اقرأ أيضا  «المركزي» يمد استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام آخر

وبيّن تقرير جريدة المال وصول سعر صرف اليورو مقابل العملة المصرية داخل بنك HSBC، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبيّنت شاشات التداول، اليوم، وصول سعر صرف العملة الأوروبية ببنك قطر الوطني مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

فيما يخص السعر لليورو الأوروبي داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، بلغت في نهاية تداولات اليوم 18.43 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأحد 28-3-2021

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

يتيح بنك الاستثمار العربي سعر اليورو الأوروبي عند 18.72 جنيه للبيع كأعلى مستوى للعملة الأوروبية داخل السوق المصرية.

صرف اليورو الأوروبي

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول لشركات الصرافة اليوم وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك المصرية

أقل مستوى لليورو في مصر

عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، يقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي كأدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يفقد قرشًا في ختام تعاملات الاثنين 29-3-2021

أحمد الكومي 5:46 م, الأثنين, 29 مارس 21

البنك الأهلي يسلم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية لتطبيقاته الإلكترونية

‫محمود الصباغ‬‎ 5:28 م, الأثنين, 29 مارس 21

البنك المركزي يكرم الطلاب الفائزين في مبادرة «FinYology»

الحسينى حسن 4:06 م, الأثنين, 29 مارس 21

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 29-3-2021

فاطمه امام 11:55 ص, الأثنين, 29 مارس 21

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الإثنين 29-3-2021

فاطمه امام 11:29 ص, الأثنين, 29 مارس 21

سعر اليورو اليوم الإثنين 29-3-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:27 ص, الأثنين, 29 مارس 21