سعر اليورو يواصل الهبوط الأربعاء والأنظار على شهادة «جيروم باول»‏

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع فى اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي، بفضل نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والاحتمالات القوية حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال يوليو سبتمبر.

وتواصل العملة الأمريكية الارتفاع فى سوق صرف العملات الأجنبية، وذلك قبل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فى وقت لاحق اليوم أمام الكونغرس الأمريكي، والتي من المتوقع أن توفر أدلة أكثر وضوحاً حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0905دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0918 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0922 دولار.

فقد اليورو يوم الثلاثاء نحو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.0970 دولاراً.