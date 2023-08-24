سعر اليورو يواصل التعافي من أدنى مستوى فى شهرين بفضل بيانات ‏أمريكية

ارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي، بفضل بيانات اقتصادية قاتمة فى الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وعززت تلك البيانات من احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، حيث يقترب الاقتصاد الأمريكي سريعاً من حافة الركود خلال النصف الثاني من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.0877دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0860دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0858 دولار.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى شهرين عند 1.0802 دولارًا.

هبط اليورو فى وقت سابق من تعاملات يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى فى شهرين بسبب بيانات أسوأ من التوقعات عن القطاعات الرئيسية فى أوروبا خلال أغسطس، قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات، يترقب المتعاملون غداً الجمعة خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” فى منتدى جاكسون هول، حيث من المتوقع أن يتضمن الخطاب أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.