سعر اليورو يواصل التعافي قبل قرارات المركزي الأوروبي

ارتفع سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويأتي هذا قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي، والتي من المتوقع أن تتضمن رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% كأعلى مستوى منذ عام 2008.

وتواصل العملة الأمريكية تراجعها بعدما استوعبت الأسواق قرار لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يقول الرأي السائد إن موقف “جيروم باول” ليس أكثر تشدداً مما كان عليه، وبالتالي استمرت التوقعات الأساسية بشأن ذروة أسعار الفائدة والجدول الزمني لبلوغها.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1118 دولار من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1085 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1077دولار.

حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1020 دولارًا.

وتترقب أسواق المال العالمية بشغف اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، وسط تطورات هامة للاقتصاد فى منطقة اليورو، خاصة تباطؤ وتيرة التضخم خلال حزيران/يونيو لأدنى مستوى فى 17 شهراً ،والتي قلصت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية.