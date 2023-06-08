سعر اليورو يواصل التعافي بفضل التكهنات حول الفائدة الأوروبية

ارتفع سعر اليورو أمام الدولار بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث التعافي المستمر حالياً من المستويات المنخفضة فى نحو شهرين ،وبفضل التكهنات حول وجود زيادات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتستند تلك التكهنات تستند حالياً على التعليقات الأكثر تشدداً من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وبعد الزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الكندي هذا الأسبوع.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% إلى 1.0717$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0698 دولار ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0692 دولار.

حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمس الأربعاء ارتفاعاً يقترب من 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفضل التعافي من المستويات المنخفضة فى شهرين عند 1.0635 دولاراً.