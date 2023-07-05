سعر اليورو يواصل التراجع والأنظار على محضر الاحتياطي الفيدرالي

تراجع سعر اليورو خلال التعاملات بالسوق الأوروبية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وسط شح البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع فى أوروبا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، فى ضوء التسعير المرتفع لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الشهر الجاري، ومن أجل إعادة تسعير هذا الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0867دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0878 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0890دولار.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

بيانات الاقتصاد الأوروبي محدودة هذا الأسبوع وتُظل غير مهمة مقارنة بالبيانات الأمريكية المتاحة، حيث ستصدر فقط أرقام مبيعات التجزئة لشهر مايو من القارة العجوز يوم الخميس. ومع ذلك، قد تكون العملة الأوروبية عرضة للضعف إذا ما أشارت البيانات إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي.