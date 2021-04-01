سعر اليورو يواصل ارتفاعه الطفيف في نهاية التداولات الأسبوعية

صعد متوسط سعر صرف العملة الأوروبية 4 قروش عن تعاملات أمس مقابل الجنيه المصري ، ليصل إلى 18.40 جنيه للشراء، و18.52 للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، و18.48 للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، وذلك بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التعثر على المستويات المحلية والدولية، والتي دفعت على الناحية الاخرى الأمريكي للصعود.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري على مستويات شراء وبيع العملة داخل بنك مصر، في نهاية التداولات الأسبوعية على شاشات التداول داخل البنك لتسجل 18.34 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

كما صعد سعر اليورو الأوروبي اليوم مقابل العملة المحلية المصري داخل شبكة فروع بنك HSBC، في نهاية التداولات الأسبوعية، إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وأظهرت تقرير المال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري في السوق المحلية .. جاء سعر بنك قطر الوطني مقابل الجنيه، في نهاية التداولات الأسبوعية 18.34 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبسحب الاسعار المعلنة على شاشات التداول داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك، ارتفاع سعر صرف اليورو اليوم في نهاية تعاملات اليوم عند 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى مستوى لبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.. يقدم بنك فيصل الإسلامي السعر بنهاية التداولات عند 18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

فيما أظهر تقرير المال أن سعر صرف اليورو اليوم أمام نظيره الجنيه في نهاية التداولات اليوم في السوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

أدني مستوى لليورو في مصر

وفيما يخص أقل قيمة لشراء اليورو الأوروبي داخل السوق المحلية المصرية.. يقدم بنكي المصرف العربي الدولي وبنك الاسكندرية السعر الأقل لليورو عند مستوى 18.30