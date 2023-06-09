سعر اليورو يهبط الجمعة ويتخلى عن ذروة أسبوعين

سجل سعر اليورو هبوطًا قليلًا، خلال التعاملات الأوروبية، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، للمرة الأولى خلال الأيام الـ3 الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بسبب نشاط محدود فى عمليات التصحيح وجني الأرباح.

لكن لا تزال العملة الموحدة بصدد تحقيق مكسب أسبوعي، بفضل الآمال حول تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة،

حيث زادت احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية، بعد تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسئولي البنك المركزي الأوروبي، وبعد الزيادات المفاجئة فى أسعار الفائدة من قِبل البنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الكندي، هذا الأسبوع.

وأوضحت بيانات فى الولايات المتحدة تباطؤ سوق العمل الأمريكية، الأمر الذي قلّص احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع السياسة النقدية، الأسبوع المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0772دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0781 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0785 دولار.

حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، أمس الخميس، ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 22 مارس الماضي، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0787 دولار بفضل بيانات طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.